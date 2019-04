Kovac kann Kantersieg nicht richtig genießen : „Geht nur noch um Nebensächlichkeiten“

München Für Bayern-Trainer Niko Kovac gab es trotz des 5:0-Fußballfestes am Samstag offenbar nicht nur Grund zur Freude. Nach dem Spiel kritisierte er die Sensationsgier der Medien und den Umfang mit Trainern.

„Das ärgert mich“, sagte Kovac, „aber nicht nur mich. Da gibt es noch andere Kollegen, die das genauso ärgert. Das muss mal gesagt werden. Ich bin kein Moralapostel. Wir müssen mal wieder klarkommen mit unserem Leben. Das ist nicht in Ordnung, was hier abgeht.“ Er war gefragt worden, ob seine Spieler nach diesem Erfolg und dem Sprung an die Bundesliga-Tabellenspitze auf die für den Abend geplante Party von Jérôme Boateng in einer Münchner Nobeldiskothek gehen dürften.

Außerdem kritisierte Kovac den öffentlichen Umgang mit Trainern. „Wenn du gewinnst, hast du nichts richtig gemacht. Wenn du verlierst, hast du alles falsch gemacht“, stellte der Kroate fest, der zuletzt selbst häufig in der Kritik stand. „Wir sind diejenigen, die alles abbekommen.“ Das sei in der heutigen Zeit so, störe ihn aber sehr. „Weil ich glaube, wir sind alles Menschen und jeder muss an sich den Anspruch haben: Was ich nicht möchte, das mir einer antut, das tue ich keinem anderen an. Das ist das Wort zum Sonntag.“