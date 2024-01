Zweifel am Bayern-Coach Tuchel braucht jetzt dringend Argumente

Kurzfristig kaufte sich Tuchel damit Zeit, denn nun wurde mehr über die Sky-Experten als über den Bayern-Trainer diskutiert. Joker haben jedoch die unerfreuliche Eigenschaft, dass man sie nicht in jeder Runde ausspielen kann. Mit der jüngsten Niederlage gegen Bremen rutscht Tuchel deshalb noch etwas tiefer in den Dispo. Auf seinem Wirken beim Rekordmeister lastete ohnehin von Tag eins an eine Hypothek: Dass die Bayern-Entscheider mit der Entlassung Julian Nagelsmanns vielleicht ihren kühlen Kopf, aber nicht gleich ihren Verstand verloren hatten, ließ man ihnen alleine deshalb durchgehen, weil sie ihn mit jenem Tuchel ersetzen, der ihnen schon mindestens einmal durch die Lappen gegangen war. Eine seltene Gelegenheit traf auf eine angeknackste Trainer-Klub-Beziehung, in der dem FC Bayern irgendetwas fehlte. Das konnte man gewagt, mutig und viel zu teuer finden. Jedoch stets verknüpft mit der Erwartung eines Aha-Effekts, der den großen Plan dahinter auch für Außenstehende erkennbar werden lassen würde. Auf den Tag genau zehn Monate ist das nun her und es hat immer noch nicht „Puff“ gemacht.