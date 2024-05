Trainer des FC Bayern Das ist Vincent Kompany

Vincent Jean Mpoy Kompany wurde am 10. April 1986 in Ukkel in der Region Brüssel-Hauptstadt in Belgien geboren. Kompanys Vater wurde in Belgisch-Kongo geboren und floh 1975 nach Belgien. 2018 wurde dieser zum ersten schwarzen Bürgermeister Belgiens. Vincent Kompanys Mutter ist Belgierin.