Torhüter operiert : Neuer fehlt dem FC Bayern wochenlang

München Bayern München ist im Titelkampf nicht aufzuhalten – auch dank Manuel Neuer. Doch am Sonntag wurde der Nationaltorhüter am Knie operiert und fehlt dem deutschen Rekordmeister nun wochenlang.

Der beeindruckenden Rekordjagd folgte der Schock: Kapitän Manuel Neuer wurde am Sonntag erfolgreich am rechten Kniegelenk operiert und fehlt dem FC Bayern wochenlang. "Wir alle im Verein und die ganze Mannschaft wünschen Manuel eine gute und rasche Genesung und wir sind sicher, dass er schon bald wieder topfit bei uns ist", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

"Alles ist super gelaufen, sodass ich zeitnah mit dem Aufbautraining beginnen kann", schrieb Neuer bei Instagram unter ein Foto, das ihn im Krankenbett zeigt. Es sei eine "kleine OP" gewesen. "Bis ganz bald auf dem Platz", fügte Neuer an.

Nach dem mühsamen 3:2 (2:1) gegen RB Leipzig am Samstagabend deutete nichts auf eine OP hin. "So lange ich gesund und fit bleibe, Spaß habe und gebraucht werde, werde ich weiterspielen. Das ist doch ein guter Plan, oder?", sagte Neuer und lachte.

Doch die gute Stimmung war tags darauf dahin. In den nächsten Spielen, darunter unter anderem das Achtelfinale der Champions League gegen Red Bull Salzburg, wird der Nationaltorhüter von Sven Ulreich ersetzt. Genaue Angaben zu der Verletzung des 35-Jährigen machte der Klub nicht.

Für Neuer war es der 310. Erfolg in seinem 458. Ligaspiel - Kahn hatte 557 Partien benötigt. Ein Ende von Neuers starker Serie ist trotz der Verletzung aber nicht in Sicht. Zuletzt hatte der Welttorhüter schon die Frage aufgeworfen, warum denn unbedingt schon mit 40 Schluss sein müsse. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft 2023 aus, eine Verlängerung steht bevor.

Nächster Rückschlag für Hertha : VfL Bochum holt in Berlin einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf

Natürlich, sagte er, "hätte ich viel lieber zu null gespielt. Es war aber trotzdem ein Spiel nach meinem Geschmack. Wir haben defensiv bei so vielen Offensivspielern eine gute Leistung gezeigt. Ich bin zufrieden." Und überhaupt sei der Sieg auch "ein Zeichen an andere Mannschaften".

An der Dreierkette wollte Trainer Julian Nagelsmann die Wackler aber nicht festmachen. Vielmehr habe sein Team in der ersten Hälfte "zu viel Risiko genommen, die Ballverlustrate war zu hoch", monierte er. Neuer nahm das gelassen. Wenn ein Ball "durchrutscht, gehört das dazu". Dafür ist er ja da.

Doch an seinem Rekordtag übte der Kapitän auch Kritik. Es nerve "alle", dass Abwehrchef Niklas Süle am Saisonende geht, "er wird uns fehlen", sagte Neuer. Es sei "schade, wenn so ein Eckpfeiler einer Abwehr wegfällt". Kahn machte dagegen noch einmal deutlich, dass es für den Klub "bestimmte Limitierungen gibt, über die wir nicht hinweggehen wollen".