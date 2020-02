Bayern-Angreifer kontert Bundestrainer Löw : Müller von Diskussionen um DFB-Comeback genervt

München Bundestrainer Joachim Löw hat ein Nationalmannschafts-Comeback von Bayern Münchens Thomas Müller weitgehend ausgeschlossen. Den nervt das Thema zusehends.

Thomas Müller zeigte das Bayern-Emblem auf seinem roten Trikot trotzig in die Kamera. Nur sein Verein, nur sein FC Bayern München, sei für ihn wichtig, sagte der 30-Jährige mit ungewohnt ernster Miene bei Sky. Aber die Europameisterschaft? Nein, "wenn ich ehrlich bin, die interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessiert, dass wir drei Titel holen."

Dem Offensivspieler des Rekordmeisters gehen die Fragen nach einem möglichen Comeback in der deutschen Nationalmannschaft inzwischen sichtlich auf die Nerven. Seine starken Leistungen in den vergangenen Wochen hatten die Spekulationen angeheizt, doch die Chance auf eine EM-Teilnahme geht nach seiner Ausbootung im vergangenen Frühjahr gegen Null.

Am Sonntag in der Halbzeitpause des Bundesliga-Gipfels zwischen den Bayern und RB Leipzig (0:0) nahm Bundestrainer Joachim Löw den anhaltenden Diskussionen erneut den Schwung. Die Wahrscheinlichkeit einer Müller-Rückkehr sei "relativ gering, wenn die jüngeren Spieler fit sind", sagte Löw bei Sky bestimmt. Dies, so Müller, "verwundert mich nicht".