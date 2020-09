Spanier verlässt München : Thiago nimmt mit emotionalen Worten Abschied vom FC Bayern

Düsseldorf Thiago wird den FC Bayern München nach sieben erfolgreichen Jahren verlassen. In einem Video verabschiedet sich der Mittelfeldspieler mit emotionalen Worten vom Triple-Sieger und begründet seinen Schritt.

Nach sieben Jahren verlässt Thiago den FC Bayern München. Am Donnerstag bestätigten die Münchner Verantwortlichen bereits den Wechsel zum FC Liverpool. In einem Video, das Thiago auf seinen sozialen Knälen teilte, fand er emotionale Worte für seine Zeit bei den Münchnern und verabschiedete sich von den Fans und dem Klub.

„Ja, ich habe die schwierigste Entscheidung in meiner Sport-Karriere getroffen. Ich werde dieses Kapitel, in diesem wunderbaren Klub schließen, in dem ich in den vergangenen sieben Jahren als Spieler gewachsen bin“, sagte Thiago. Er habe „Triumphe, Freude und auch harte Zeiten“ in München erlebt, mit seiner Bayern-Familie, die ihn so gut behandelt und jede Sekunde geliebt hat. Als „junger Mann voller Träume“ sei er nach München gekommen - und werde nun „komplett erfüllt“ gehen.