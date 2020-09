Nach dem Supercup : Bibiana Steinhaus beendet angeblich ihre Karriere

München Sie war die erste Frau, die ein Männer-Bundesligaspiel pfiff, jetzt ist Bibiana Steinhaus die erste, die den Supercup als Hauptschiedsrichterin leitet. Doch es könnte ihr letztes Spiel sein.

Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus feiert erneut eine Premiere. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwochmorgen mitteilte, wird die 41-Jährige am Abend als erste Frau den deutschen Supercup pfeifen. Für Steinhaus wird die Partie zwischen Meister Bayern München und Vizemeister Borussia Dortmund (20.30 Uhr/ZDF und Dazn) das erste Spiel seit dem 32. Spieltag der Vorsaison, an den ersten beiden Spieltagen der Profiligen der aktuellen Spielzeit war sie noch nicht als Schiedsrichterin im Einsatz.