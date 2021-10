„Kein Fachmann in Fragen der Impfstoffe“ : Stiko-Chef weist Kimmichs Bedenken zu Corona-Impfung zurück

Berlin Bayern-Profi Joshua Kimmich hat sich bislang nicht gegen Corona impfen lassen. Er habe „persönlich noch ein paar Bedenken, gerade, was fehlende Langzeitstudien angeht“. Dazu äußerte sich jetzt Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission.

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hat die Bedenken von Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich wegen fehlender Langzeitstudien bei Impfstoffen zurückgewiesen. „Joshua Kimmich ist sicher ein ausgewiesener Fachmann in Fragen des Fußballs, aber kein Fachmann in Fragen der Impfung und der Impfstoffe. Dennoch hat er mit seinen Bedenken einem Problem Ausdruck verliehen, das sicher bei manchen Menschen in unserer Gesellschaft so gesehen wird“, sagte Mertens im Interview der Deutschen Presse-Agentur.