Kritik an Personalpolitik: Effenberg bringt Gladbachs Eberl als Manager bei Bayern ins Spiel

Kritik an Personalpolitik

München Der frühere Bayern-Kapitän Stefan Effenberg geht hart mit den Vereinsbossen des Rekordmeisters ins Gericht. Er empfiehlt, an Trainer Niko Kovac fest zu halten. Dafür müsse sich etwas in der Führungsetage ändern.



Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg hat die Personalpolitik der Verantwortlichen des Rekordmeisters FC Bayern München scharf kritisiert. In seiner Kolumne für „t-online.de“ forderte Effenberg Umstrukturierungen sowohl in der Führungsetage als auch im Spielerkader, nicht aber auf dem Trainerstuhl. Die Klubführung um Präsident Uli Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge habe "gravierende Fehler in der Kaderplanung gemacht", schrieb der 50-Jährige.