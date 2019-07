Spielersuche beim FC Bayern : Kapitän Manuel Neuer „noch entspannt“

Los Angeles Kapitän Manuel Neuer von Fußball-Rekordmeister Bayern München hat nach den Aussagen seines Beraters Stellung bezogen. Er sei angesichts der fehlenden Zugänge noch entspannt.

Nationaltorhüter Manuel Neuer geht davon aus, dass die Vereinsführung des FC Bayern München auf dem Transfermarkt noch in ausreichendem Maß tätig wird. „Unsere Bosse wollen auch unbedingt einen Topkader da haben für die Saison. Von daher bin ich jetzt noch entspannt“, sagte der Kapitän am Mittwoch (Ortszeit) in Los Angeles nach dem 1:2 des deutschen Fußball-Meisters im ersten Testspiel der Vorbereitung gegen den FC Arsenal.