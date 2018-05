Netz lacht über Bayerns Ministerpräsidenten: Söders Trikot-Panne sorgt für Spott

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat Bayern München für den Gewinn der 28. deutschen Meisterschaft geehrt. Als Gastgeschenkt überreichte der Rekordmeister dem 51-Jährigen ein Trikot – das nun für Spott im Netz sorgt.

Beim Empfang rühmte Söder den „besten Botschafter“ Bayerns in der Welt. „Wir sind stolz darauf, was Sie in dieser Saison wieder geleistet haben - sensationell“, sagte Söder: „Sechsmal hintereinander deutscher Meister kann nur ein Verein, das ist der FC Bayern“, sagte der Nachfolger von Horst Seehofer: „Ihr setzt Maßstäbe, national und international!“