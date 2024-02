Towartikone Sepp Maier Die Katze von Anzing wird 80

So sachlich, wie er in der Regel seinen Dienst auf dem Platz versah, so ausgelassen gab er sich daneben. Maier pflegte das Image des Spaßvogels, und er wollte so etwas sein wie die Wiedergeburt des großen Münchner Komikers Karl Valentin, in dessen Rolle er im Fernsehen schlüpfte – natürlich ohne ihn wirklich zu erreichen. Die Fans liebten Maier dennoch für seine Späße. Und er machte seine Späße auch ein wenig zum Selbstschutz, damit nicht jeder in ihn hineinsehen konnte, wo es nicht immer so fröhlich aussah, wie es den Anschein hatte.