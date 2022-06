In der Sommer-Transferperiode 2014 zahlte der FC Southampton 23 Millionen Euro für Mané. Zwei Jahre ging er für „The Saints“ auf Torejagd. Am 16. Mai 2015 erzielte Mané beim 6:1-Sieg gegen Aston Villa in weniger als drei Minuten den bis dahin schnellsten und frühesten Hattrick der Premier League.