Schnellster Viererpack : Lewandowski schreibt Champions-League-Geschichte

Belgrad Torjäger Robert Lewandowski trifft weiter nach Belieben. Am Dienstag erzielte er im Champions-League-Spiel bei Roter Stern Belgrad den schnellsten Viererpack in der Geschichte der Königsklasse.

Für den 31-Jährigen waren es die Saisontore Nummer sieben bis zehn in der Königsklasse, in der er jetzt insgesamt 63-mal getroffen hat. In seinen 20 Pflichtspielen dieser Saison war Lewandowski jetzt unglaubliche 27-mal erfolgreich.

Erinnerungen wurde nach dem Viererpack auch an Lewandowskis legendären Bundesliga-Fünferpack in neun Minuten gegen den VfL Wolfsburg oder an seine vier Tore für Borussia Dortmund im Halbfinal-Hinspiel 2013 gegen Real Madrid wurden wach. Nur Weltstar Lionel Messi hat in der Königsklasse mehr als einmal vier Treffer in einem Spiel erzielt - Lewandowski ist jetzt der erste Profi, dem dieses Kunststück für zwei Vereine gelungen ist.