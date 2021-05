Ausfall des Topstürmers droht : Lewandowski bricht Bayern-Training ab – bleibt Müller-Rekord?

München Wir der ewige Torrekord von Gerd Müller doch nicht geknackt? Robert Lewandowski musste das Training des FC Bayern abbrechen und könnte für die Bundesliga-Partie am Wochenende ausfallen.

Bayern Münchens Torjäger Robert Lewandowski hat am Donnerstag das Training abbrechen müssen. Der 32-Jährige beendete die erste Einheit im Quarantäne-Trainingslager des deutschen Rekordmeisters in Grassau am Chiemsee laut Bild-Zeitung nach nur 40 Minuten.