Guardiola über Sané : „Wenn er will, kann er gehen“

„Wenn er will, kann er gehen“

Hongkong Kommt Leroy Sane nun doch zu Bayern München? Teammanager Pep Guardiola von Manchester City würde den Nationalspieler ziehen lassen, wenn er den Klub verlassen möchte.

Der FC Bayern München darf sich verstärkte Hoffnungen auf eine Verpflichtung des Fußball-Nationalspielers Leroy Sané von Manchester City machen. „Wir möchten, dass er bleibt“, sagte City-Trainer Pep Guardiola nach Angaben der BBC am Mittwoch in Hongkong. Es gebe ein Angebot, den Vertrag zu verlängern, aber „es liegt nicht in unseren Händen“, erklärte der früheren Bayern-Coach. „Er muss sich entscheiden. Wenn er gehen möchte, kann er das, aber wir wären traurig.“