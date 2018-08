Paris ist wahrscheinlichstes Ziel für Boateng-Transfer

München Noch ist Jerome Boateng beim FC Bayern. Die Zeichen stehen aber auf Abschied. Der Berater des Verteidigers soll schon Gespräche mit den Verantwortlichen von Paris St. Germain führen.

Donnerstagvormittag am Tegernsee. Jerome Boateng, so viel ist sicher, gehört noch dem Kader von Bayern München an. Auch etwa 2000 Zuschauer sehen gegen 10 Uhr morgens, wie der Nationalspieler den Sportplatz des FC Rottach-Egern an der Birkenmoosstraße 14 betritt. Boateng plaudert mit Franck Ribery und Renato Sanches, dann beginnt das Training. Business as usual - danach sieht es aus.