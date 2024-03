Option greift Dier bleibt über den Sommer hinaus beim FC Bayern

Der neue Sportvorstand Max Eberl bestätigte am Freitag vor dem Spiel beim SC Freiburg übereinstimmende Medienberichte, zuerst von „The Athletic“ in England, wonach sich der Vertrag des 30 Jahre alten Dier in München bereits verlängert hat. Dafür seien nur fünf Einsätze für die Bayern nötig gewesen sein, hieß es. „Sein Vertrag hat sich um ein Jahr verlängert aufgrund von Einsätzen“, sagte Eberl im Streamingdienst Dazn und zeigte sich angetan von der Leistung beim 2:1 gegen RB Leipzig. „Was er gegen Leipzig gespielt hat als Persönlichkeit, da hilft er uns sehr.“