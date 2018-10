Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach: FC Bayern München droht der Herbststurm

In München droht der Herbststurm

Düsseldorf Bayern München steckt in der Krise. Seit vier Pflichtspielen ist der Rekordmeister ohne Sieg. Nach der 0:3-Niederlage gegen Gladbach wird es richtig ungemütlich in München - und die Bundesliga spannender.

Vor einem Jahr war das. Wie in solchen Situationen üblich, versprachen die Klubchefs, „alles auf den Prüfstand zu stellen“. Das wichtigste Problem lösten sie, indem sie Jupp Heynckes vom Schwalmtaler Alterssitz lockten. Der Triple-Trainer des Jahres 2013 sorgte für eine Blitzheilung. Am Ende der Saison fuhr der Abo-Meister erneut den Titel ein – wieder mit einem spektakulären Vorsprung.

Ein Jahr darauf gab es wieder mal ein 0:3 - diesmal allerdings nicht in der Champions League gegen eine kleine Weltauswahl, sondern zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Die großen Bayern ließen sich taktisch vorführen, sie boten eine bedenklich schwache mannschaftliche Leistung. Insofern sind Vergleiche zur Vorstellung vom Herbst 2017 zulässig.

An einen Trainerwechsel denken die Münchner diesmal zwar (noch) nicht, aber die Vertrauensbeweise für Coach Niko Kovac klingen auch nicht zu laut. Kovac muss den Generationswechsel in einer in die Jahre gekommenen Mannschaft moderieren. Das ist eine undankbare Aufgabe, weil die angejahrten Stars im Umgang nicht einfach sind, und weil Kovac wenige Alternativen im Aufgebot hat, mit denen er Druck auf die Etablierten ausüben kann.