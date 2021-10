Nach Corona-Erkrankung : Nagelsmann im Pokal gegen Gladbach wohl zurück auf der Bayern-Bank

Münschen Bayern-Präsident Herbert Hainer bestätigt, dass Trainer Julian Nagelsmann am Mittwochabend, nur eine Woche nach seinem positiven Coronatest, voraussichtlich wieder an die Seitenlinie zurückkehrt. Wovon sein Stadionbesuch gegen Gladbach abhängt.

Eine Woche nach seinem positiven Coronatest wird Julian Nagelsmann am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) im DFB-Pokal-Hit bei Borussia Mönchengladbach voraussichtlich auf die Trainerbank des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München zurückkehren. Das bestätigte Vereinspräsident Herbert Hainer am Montagabend im Rahmen der Premiere der Amazon-Doku "FC Bayern - Behind the Legend".