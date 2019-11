Medienbericht : Rangnick hat kein Interesse an Bayern-Job

München Das Kandidatenfeld für den Trainerposten beim FC Bayern München wird kleiner. Der angeblich gehandelte Ralf Rangnick hat dem Rekordmeister abgesagt.

"Ralf Rangnick steht nicht zur Verfügung", sagte Rangnicks Manager Marc Kosicke der Bild: "Wir glauben nicht, dass das, was Ralf Rangnick mitbringt, derzeit bei Bayern gesucht wird. Und darum macht es keinen Sinn, konkrete Gespräche zu führen." Rangnick ist seit seinem Abschied bei RB Leipzig im Sommer als "Head of Sport and Development Soccer" im Red-Bull-Kosmos tätig. Angeblich ist auch Manchester United an seinen Diensten interessiert.