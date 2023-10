Mazraoui bei Bayern zurück Tuchel mit Mini-Kader nach Istanbul

„Eine große Verletzungsepidemie können wir uns nicht mehr erlauben. Jetzt gilt es, alles zusammenzuhalten, was wir haben“, stöhnte Tuchel vor der spannenden Reise an den Bosporus. Nach der abschließenden Einheit für das Auswärtsspiel am Dienstag (18.45 Uhr/Prime Video) im Hexenkessel Rams Park stiegen nur 18 Münchner Fußball-Profis in den Sonderflieger in die türkische Metropole.