Laut Medienbericht : Pochettino wird wohl nicht Trainer beim FC Bayern

Der FC Bayern hat nach einem Bericht der „Bild“ kein Interesse mehr an einer Verpflichtung von Trainer Mauricio Pochettino. Wie das Blatt am Donnerstagabend in seiner Online-Ausgabe schrieb, gehöre der frühere Trainer von Tottenham Hotspur nicht mehr zu den Kandidaten für die Rolle des Chefcoachs beim deutschen Fußball-Rekordmeister. Eine Quelle dafür wurde nicht genannt.