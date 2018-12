Nach Foul in der Champions League: Mario Balotelli macht sich über Thomas Müller lustig

Monaco Thomas Müller musste im Champions-League-Spiel der Bayern gegen Ajax Amsterdam vom Platz. Der italienische Stürmer Mario Balotelli würdigte dem Foul eine Fotomontage bei Instagram.

Müller hatte am vergangenen Mittwoch beim 3:3 in der Königsklasse seinen Gegenspieler Nicolas Tagliafico unabsichtlich mit gestrecktem Bein am Kopf erwischt und dafür zu Recht die Rote Karte gesehen. Tagliafico trug eine klaffende Wunde davon, er wurde noch auf dem Platz genäht - und erzielte am Ende das 3:3 für Ajax.