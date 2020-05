Vertragspoker beendet : Nationaltorhüter Neuer verlängert beim FC Bayern

München Der FC Bayern München hat nach langen Verhandlungen den Vertrag mit Nationaltorhüter Manuel Neuer vorzeitig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Das teilte der deutsche Rekordmeister am Mittwoch mit.

Nationaltorhüter Manuel Neuer hat seinen Vertrag bei Bayern München vorzeitig um zwei Jahre bis 2023 verlängert. Der 34 Jahre alte Schlussmann war im Sommer 2011 zum deutschen Rekordmeister gekommen. In Alexander Nübel von Schalke 04 haben die Münchner zur kommenden Saison bereits einen potenziellen Nachfolger für den Weltmeister von 2014 verpflichtet, er hat einen Vertrag bis 2025 unterschrieben.

"Der FC Bayern ist sehr glücklich und zufrieden, dass Manuel seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 verlängert hat", wurde Klubchef Karl-Heinz Rummenigge in der offiziellen Mitteilung des Klubs zitiert. Er ergänzte: "Manuel ist der beste Torhüter der Welt und unser Kapitän." Neuer sagte, er fühle sich "in Bayern sehr wohl und heimisch, der FC Bayern ist und bleibt eine der europäischen Top-Adressen des Fußballs".

Sportdirektor Hasan Salihamidzic nannte die Verlängerung mit Neuer, der bislang an sieben deutschen Meisterschaften sowie am Gewinn des Triple beteiligt war, "ein wichtiges Zeichen, für den FC Bayern wie auch für Manuel. Gemeinsam haben wir eine Win-Win-Situation geschaffen. Das ist es, was Manuel und uns ganz wichtig war. Manuel steht für den kontinuierlichen Erfolg des FC Bayern, für Verantwortung und Weltklasse".