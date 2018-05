Manuel Neuer: Comeback gegen VfB Stuttgart fraglich

München Gibt es noch ein Comeback im Bayern-Trikot? Reicht die Zeit bis zur WM? Ist das Risiko zu hoch? Die Fragezeichen und die Zweifel um Ausnahme-Torhüter Manuel Neuer bleiben auch kurz vor der Bekanntgabe des vorläufigen DFB-Kaders durch den Bundestrainer.

Die Zeit schwindet, das Ringen um eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Russland wird für Manuel Neuer immer schwieriger. Der deutsche Ausnahmetorhüter kämpft sechs Wochen vor dem ersten Turnierspiel des Titelverteidigers in Russland gegen Mexiko weiter mit den Folgen seines jüngsten Mittelfußbruches. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung (Montag) ist ein Comeback des Nationaltorhüters im Tor des FC Bayern München im letzten Ligaspiel der Saison am Samstag in München gegen den VfB Stuttgart "mehr als fraglich". Seit der Operation am 19. September 2017 hat Neuer kein Spiel mehr bestritten - es ist seine längste Wettkampfpause als Nationalspieler.