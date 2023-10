324 Tage nach Ski-Unfall Neuer feiert gegen Darmstadt Comeback im Bayern-Tor

Bayern Münchens Kapitän Manuel Neuer wird 324 Tage nach seinem schweren Ski-Unfall ins Tor des deutschen Fußball-Rekordmeisters zurückkehren. Trainer Thomas Tuchel kündigte am Freitag das Comeback des 37-Jährigen beim Bundesliga-Heimspiel der Bayern am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Darmstadt 98 an.