Taktik-Genies unter sich Was das Duell zwischen Tuchel und Guardiola so besonders macht

Ob es auch in die Auswahl der taktischen Mittel im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League (Dienstag, 21 Uhr/Amazon Prime Video) gelangt, ist offenkundig noch nicht hinreichend erörtert. Trainer Thomas Tuchel jedenfalls wollte weder verraten, welche fußballerischen Stilmittel die größten Erfolgsaussichten in der Partie bei Manchester City haben, noch, wen er in die Angriffsmitte stellen wird. Eric Maxim Choupo-Moting, die sogenannte echte Neun, fiel in Freiburg verletzt aus und wird auch in Manchester fehlen. Der Vertreter Serge Gnabry hat es nach Tuchels Ansicht „gut gemacht“. Das hört sich nicht so an, als werde Gnabry in Englands Norden auf der Ersatzbank versauern müssen.