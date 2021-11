Lothar Matthäus zur Impfdebatte : „Ich plädiere dafür, Kimmich in Ruhe zu lassen“

Berlin Fußball-Experte Lothar Matthäus wirbt um Verständnis für den ungeimpften Bayern-Profi Joshua Kimmich anstatt „an ihm ein Exempel zu statuieren“. Die derzeitige Drucksituation in der Impfdebatte sei kontraproduktiv.

Fußball-Experte Lothar Matthäus hat in der weiter verschärften Impfdebatte um Verständnis für den ungeimpften Bayern-Profi Joshua Kimmich geworben. „Wenn da einer mit extremen Druck auf mich einwirkt oder mich gar zwingt, erreicht er genau das Gegenteil. Und so scheint es auch bei Kimmich und den anderen Menschen zu sein. Ich plädiere dafür, Kimmich in Ruhe zu lassen“, forderte der deutsche Rekord-Nationalspieler in seiner Sky-Kolumne „So sehe ich das“ (Montag).