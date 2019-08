ManCity bestätigt : Bayerns Wunschspieler Sané muss operiert werden

Manchester/München Schlechte Nachrichten für Leroy Sané: Der Nationalspieler hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen und muss unters Messer.

Nationalspieler Leroy Sané vom englischen Premier-League-Klub Manchester City hat sich eine schwere Verletzung am rechten Kreuzband zugezogen und muss operiert werden. Das bestätigte der englische Meister am Donnerstag. Der „kicker“ und „Bild“ hatten zunächst über die Verletzung des Flügelspielers, der von Rekordmeister Bayern München umworben wird, berichtet. Damit fällt Sané wohl monatelang aus.

🚨 Injury update on Leroy Sane... ➡️ https://t.co/0mQ3t17OTL 🔵 #mancity pic.twitter.com/S3Qnlsnsu7

Ob die Münchner unter diesen Umständen von einem Transfer Abstand nehmen, ist unklar. Zuletzt soll der Verein bereit gewesen sein, für den Flügelstürmer eine Summe in dreistelliger Millionenhöhe zu bezahlen. In der vergangenen Woche hatte der „kicker“ berichtet, dass Sané sich für einen Wechsel zum FC Bayern entschieden haben soll, was die Münchner dementierten.