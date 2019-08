Bayerns Wunschspieler : Sané muss wohl operiert werden

Manchester/München Schlechte Nachrichten für Leroy Sané: Der Nationalspieler hat sich offenbar eine schwere Knieverletzung zugezogen und muss wohl unters Messer.

Nationalspieler Leroy Sané vom englischen Premier-League-Klub Manchester City hat sich offenbar schwerer verletzt als zunächst angenommen und muss operiert werden. Das berichteten verschiedene Medien am Donnerstag. Laut „kicker“ soll sich der Wunschspieler von Rekordmeister Bayern München beim Community Shield gegen den FC Liverpool (5:4 i.E.) am Sonntag das Kreuzband gerissen haben, laut „Bild“ ist das Kreuzband angerissen. Unabhängig von der genauen Diagnose würde Sané damit monatelang ausfallen. Eine offizielle Bestätigung von Manchester steht noch aus.

Ob die Münchner unter diesen Umständen von einem Transfer Abstand nehmen, ist unklar. Zuletzt soll der Verein bereit gewesen sein, für den Flügelstürmer eine Summe in dreistelliger Millionenhöhe zu bezahlen. In der vergangenen Woche hatte der „kicker“ berichtet, dass Sané sich für einen Wechsel zum FC Bayern entschieden haben soll, was die Münchner dementierten.