„Würden uns alle brutal freuen“ : Goretzka hofft auf Wechsel von Sané zum FC Bayern

München Nationalspieler Leon Goretzka bezeichnet seinen Wechsel zum FC Bayern als „goldrichtige Entscheidung“. In der kommenden Saison würde er gerne an der Seite von Leroy Sané auflaufen.

Nationalspieler Leon Goretzka hofft auf einen Wechsel von Leroy Sane zum deutschen Rekordmeister Bayern München. "Wir würden uns alle brutal drüber freuen, wenn er kommt", sagte der 24-Jährige der „Bild“. Dennoch wolle er seinen ehemaligen Mitspieler aus der gemeinsamen Zeit bei Schalke 04 nicht in dessen Entscheidung beeinflussen.

"Ich hatte letztes Jahr eine ähnliche Situation, musste für mich eine Entscheidung treffen. Und war auch der Meinung, dass man das am besten alleine tun sollte", sagte Goretzka. In der EM-Qualifikation gegen die Niederlande (3:2) hatten Goretzka, sein Münchner Teamkollege Serge Gnabry und der beim englischen Meister Manchester City unter Vertrag stehende Sane zusammen in der Spitze gespielt.