Goretzka wurde immer wieder vom Verletzungspech verfolgt. So verletzte er sich bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro direkt im ersten Spiel so schwer an der Schulter, dass er danach nicht mehr eingreifen konnte. Deutschland holte Silber, Team-Kapitän Goretzka musste zuschauen. Ein Jahr später gewann er 2017 mit Deutschland den Confed Cup.