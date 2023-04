Kahn und Salihamidzic in der Kritik Führungskrise beim FC Bayern zeichnet unwürdiges Bild

Was der FC Bayern München derzeit abliefert, ist so gar nicht bayern-like. Nicht auf dem Spielfeld und schon gar nicht abseits davon. Die Führungsriege des Rekordmeisters schließt nahtlos an die schlechten Leistungen der Spieler an. Sportvorstand Hasan Salihamidzic fallen zur Krise im Titelkampf und zur Verfassung der Mannschaft nur abgenutzte Fußballfloskeln ein. Bayern-Präsident Herbert Hainer ist um Ruhe bemüht, hat aber schon alle Mühe, den Spekulationen um eine Trennung von Vorstandschef Oliver Kahn zu begegnen. Die Autorität scheint Hainer zumindest in der Außenwirkung abzugehen.