Mit der Nagelsmann-Entlassung Der FC Bayern verrät seine eigene Zukunftsvision

Aber es ist trotzdem keine einfache Lösung, denn die Bayern setzen sich nun einen ganz ähnlichen Typ auf die Bank. Tuchel ist ebenso wie Nagelsmann ein Taktiknerd, der am liebsten fünf verschiedene Grundordnungen in einer Halbzeit aufgeführt sehen will. Er hat ein mindestens ebenso großes Ego. Und er mag keine Götter neben sich. Daran scheiterte er schon bei Borussia Dortmund – nicht an mangelnder Qualifikation.