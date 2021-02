Nach Reise-Chaos : Lewandowski schießt Bayern ins Finale der Klub-WM

Bayern München steht im Finale der Klub-WM und greift nach dem sechsten Titel binnen acht Monaten. Der deutsche Rekordmeister besiegt im Halbfinale Afrikas Champion Al Ahly mit 2:0. Robert Lewandowski trifft vor 12.000 Zuschauern doppelt.

Robert Lewandowski lächelte mit nacktem Oberkörper für ein Selfie in die Handykamera eines Gegenspielers, sein Trikot hatte der Matchwinner nach seinem Doppelpack einem anderen Kontrahenten geschenkt. Der hellwache Weltfußballer, wer sonst, hat seinen FC Bayern nach dem ermüdenden Anreise-Chaos beim völlig verdienten 2:0 (1:0) gegen den ägyptischen Spitzenklub Al Ahly SC per Doppelpack (17. und 86.) ins Endspiel der Klub-WM in Katar geschossen.