Rummenigge gibt zu : Keine Spieltagsabsage am Wochenende wegen TV-Geldern

München Karl-Heinz Rummenigge hat zugegeben, dass bei der Aufrechterhaltung des Bundesliga-Spieltags am Wochenende auch die TV-Gelder eine Rolle gespielt haben.

Karl-Heinz Rummenigge hat die Entscheidung gegen einen sofortigen Stopp der Fußball-Bundesliga wegen des Coronavirus mit finanziellen Aspekten und dem TV-Vertrag begründet. Es stehe eine hohe Zahlung der Fernsehpartner aus, berichtete der Vorstandschef des FC Bayern München am Freitag. „Wenn diese Zahlung ausbleiben würde, wäre zu erwarten, dass zumindest viele kleine und mittlere Vereine finanzielle Probleme kriegen würden“, sagte er. Rummenigge hält es deshalb für die „richtige Entscheidung“, dass der Spieltag in weitgehend leeren Stadien ohne Zuschauer stattfinden soll.

Eine Absage der Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer hält er aber aus zweierlei Hinsicht für denkbar. „Es ist möglicherweise notwendig, dass die EURO verschoben wird aus gesundheitlichen Gründen oder aus Sorgfaltspflicht“, sagte er am Freitag. Wegen der Folgen des Coronavirus kommt der weltweite Sport aktuell zum Erliegen, zur Eindämmung der Pandemie wird von zwischenmenschlichen Kontakten abgeraten. Die Bundesliga findet am Wochenende ohne Zuschauer statt. Bei einer EM in zwölf verschiedenen Ländern gibt es viele Reisen, wodurch eine weitere Verbreitung von Sars-CoV-2 begünstigt werde.