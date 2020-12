Fifa-Auszeichnung : Bayerns Lewandowski ist Weltfußballer – Klopp sticht Flick aus

Foto: rtr, RC 23 Bilder Das ist Robert Lewandowski

Zürich Stürmerstar Robert Lewandowski vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München ist zum Weltfußballer des Jahres gewählt worden. Der 32 Jahre alte Pole setzte sich gegen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo durch. Jürgen Klopp setzte sich gegen Triple-Trainer Hansi Flick durch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Stürmerstar Robert Lewandowski von Triple-Gewinner Bayern München ist am Ziel seiner Träume. Der 32 Jahre alte polnische Nationalspieler wurde am Donnerstag zum Weltfußballer des Jahres gewählt. Lewandowski setzte sich im Rahmen der Gala "The Best FIFA Football Awards" gegen Rekordgewinner und Vorjahressieger Lionel Messi vom FC Barcelona sowie Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) durch.

Damit machte der Angreifer nach den Ehrungen als Deutschlands und Europas Fußballer des Jahres seinen persönlichen Titel-Hattrick perfekt. Lewandowski ist der erste Profi aus der Bundesliga, dem die Weltfußballer-Ehre zuteil wird. Einziger deutscher Sieger war 1991 bei der Premiere Lothar Matthäus (Inter Mailand).

Lesen Sie auch Fifa-Auszeichnung : Das müssen Sie zur Wahl des Weltfußballers 2020 wissen

Foto: afp 50 Bilder Alle Weltfußballer des Jahres

Als Weltfußballerin wurde die Engländerin Lucy Bronze (Olympique Lyon/Manchester City) ausgezeichnet. Sie setzte sich gegen die frühere Wolfsburgerin Pernille Harder (Dänemark/FC Chelsea) und die Französin Wendie Renard von Champions-League-Sieger Olympique Lyon durch.

Lesen Sie auch Fifa-Auszeichnung : Das müssen Sie zur Wahl des Welttrainers 2020 wissen

Stimmberechtigt waren neben den Kapitänen und Cheftrainern der Nationalteams aus aller Welt und über 200 Medienvertretern auch die Fans in einem Online-Voting. Gewählt werden konnte bis 9. Dezember.

Foto: dpa, gh 28 Bilder Das ist Jürgen Klopp

Klopp sticht Flick als Welttrainer aus

Jürgen Klopp hat Bayern Münchens Triple-Coach Hansi Flick ausgestochen und ist bei der Gala "The Best" von Fußball-Weltverband Fifa erneut zum Welttrainer des Jahres gewählt worden. Der 53-Jährige hatte den FC Liverpool zur ersten englischen Meisterschaft seit 30 Jahren geführt. Neben Vorjahressieger Klopp und Flick kam Marcelo Bielsa (Premier-League-Aufstieg mit Leeds United) in die Top 3.

Foto: dpa/Sven Hoppe 42 Bilder Das ist Manuel Neuer

"Ich muss so vielen Leuten danken, am meisten meinen Trainern. Wenn ich geahnt hätte, dass ich gewinne, wären sie jetzt alle hier", sagte Klopp, der verblüfft wirkte über die virtuelle Ehrung in Zürich, zu der er wie Flick und Bielsa live zugeschaltet war.

Vor Klopp hatten bereits Bundestrainer Joachim Löw im Jahr des WM-Triumphs 2014 sowie der erste Münchner Triple-Coach Jupp Heynckes 2013 den Trainer-Titel abgeräumt. Die Wahl wurde 2010 erstmals durchgeführt.

Lesen Sie auch Fifa-Auszeichnung : Das müssen Sie zur Wahl der Weltfußballerin 2020 wissen

Als bester Coach einer Frauen-Mannschaft wurde wie im Jahr des EM-Sieges 2017 die niederländische Nationaltrainerin Sarina Wiegman ausgezeichnet. Sie setzte sich gegen die Engländerin Emma Hayes (FC Chelsea) und den Franzosen Jean-Luc Vasseur von Champions-League-Sieger Olympique Lyon durch.

Bayern-Kapitän Neuer Welttorhüter des Jahres

Manuel Neuer vom FC Bayern ist nach der Triple-Saison der Münchner als Fifa-Welttorhüter geehrt worden. Für den 34-Jährigen ist es die erste Auszeichnung mit dem Fifa-Titel. Bei der Kür des Weltverbands am Donnerstagabend setzte sich der 34 Jahre alte Kapitän des deutschen Rekordmeisters gegen den Brasilianer Alisson Becker vom englischen Champion FC Liverpool und den Slowenen Jan Oblak von Atlético Madrid durch.

Als Rückhalt war Neuer maßgeblich am außergewöhnlichen Jahr des FC Bayern beteiligt: Meister, DFB-Pokal-Gewinner, Champions League-Sieger, dazu die Titelgewinne im deutschen und europäischen Supercup. In seiner ruhmreichen Karriere erhielt der Weltmeister von 2014 diese individuelle Fifa-Trophäe zum ersten Mal.

Im Vorjahr war Alisson zum Welttorhüter gekürt worden. Die im Jahr 2017 eingeführte Auszeichnung gewannen bereits ebenfalls der Belgier Thibaut Courtois und Gianluigi Buffon aus Italien. Zuvor war der Welttorhüter nicht offiziell ausgezeichnet worden, es war lediglich ein Keeper in die Elf des Jahres berufen worden.

Bei der Wahl des Welttorhüters waren zu gleichen Teilen die Stimmen der Spielführer und Cheftrainer von Nationalteams, Journalisten und Fans ausschlaggebend. Bis zum 9. Dezember konnte gewählt werden. Als weiterer deutscher Nationalspieler war Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona von einer Jury in einer Vorauswahl unter die sechs Kandidaten berufen worden.

Bei der Wahl der Welttorhüterin wurde die Französin Sarah Bouhaddi von Olympique Lyon gekürt.

Lucy Bronze als Weltfuß ballerin ausgezeichnet

Die Engländerin Lucy Bronze ist erstmals zur Weltfußballerin des Jahres gewählt worden. Die 29-Jährige setzte sich bei der Abstimmung des Weltverbandes FIFA gegen die Dänin Pernille Harder und die Französin Wendie Renard durch. Die Abwehrspielerin hatte im Sommer mit Olympique Lyon die Champions League gewonnen und war dann nach England zu Manchester City gewechselt.

Bei der Wahl der Weltfußballerin waren zu gleichen Teilen die Stimmen der Spielführerinnen und Cheftrainer von Nationalteams, Journalisten und Fans ausschlaggebend. Bis zum 9. Dezember konnte gewählt werden. Als einzige Deutsche war Dzsenifer Marozsan von einer Jury in einer Vorauswahl unter die elf Kandidatinnen berufen worden. Die 28 Jahre alte Mittelfeldspielerin von Champions-League-Sieger Olympique Lyon kam jedoch bei der anschließenden Wahl nicht unter die ersten Drei.

Im Vorjahr war die Amerikanerin Megan Rapinoe nach dem Weltmeistertitel der USA als Weltfußballerin ausgezeichnet worden. Als bislang letzte Deutsche konnte sich die damalige Wolfsburgerin Nadine Keßler 2014 die Trophäe sichern.

(eh/dpa)