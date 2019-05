Keine Lust auf Pokal-Sause : Boateng ist in München außen vor

Jerome Boateng (re.) sitzt neben Kingsley Coman (Mitte) und Franck Ribery auf der Ersatzbank. Foto: dpa/Andreas Gebert

Berlin Jerome Boateng hat beim FC Bayern München wohl keine Zukunft mehr. Beim Pokal-Finale konnte jeder Beobachter sehen, wie es um das Innenleben des Verteidigers bestellt ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Robert Peters

Zu den führenden Münchner Feierbiestern wird Jerome Boateng (30) in diesem Fußballer-Leben nicht mehr. Die Meister-Party vergangene Woche versäumte der Weltmeister von 2014, weil er zur Hochzeit eines Freundes eingeladen war. Und als seine Bayern-Kollegen am Samstagabend im Berliner Olympiastadion vor der Ostkurve mit ihren Fans den 3:0-Erfolg im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig feierten, verschwand der Verteidiger nach kurzem Spurt in der Kabine. Er sah offenbar keinen Anlass für eine Party.

Boateng ist außen vor bei den Bayern. Nie wurde das so unterstrichen wie am Abend des Pokal-Endspiels. Zum Aufwärmen kam der Ersatzmann gar nicht erst auf den Rasen. Das Spiel verlebte er weitgehend ungerührt auf der Bank, und über ihm schwebten dunkle Wolken grummelnden Selbstmitleids. So geht es einem, dessen Stern im Sinkflug ist.

In der Nationalmannschaft ist er ausgemustert, und anders als die Kollegen Mats Hummels und Thomas Müller, die das gleiche Schicksal ereilt hat, sendet der Berliner Münchner Boateng keine sportlichen Lebenszeichen. Seine Körpersprache während der Begegnung mit Leipzig unterstrich das noch, der ganze Mann scheint aus Widerwillen gegen diese Situation zu bestehen. Er sagte dazu am Samstag nichts. Und wenn er in den vergangenen Wochen einmal sprach, dann trug seine immer etwas temperamentlos klingende Stimme zu dem Befund bei: Das ist ein trauriger Kerl, dem irgendwo die Ehrgeiz-Leitung gekappt wurde.

Beim Double-Gewinner, so viel steht schon länger fest, gibt es für Boateng keine berufliche Zukunft. Das erkennt er selbst. Vor ein paar Wochen sagte er: "Als Fußballer wünscht du dir, dass du in den wichtigen Spielen mehr spielst." Dieser Wunsch wird bei Bayern nicht mehr in Erfüllung gehen.