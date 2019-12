Profi des FC Bayern : Anklage gegen Boateng wegen Körperverletzung teilweise zugelassen

München Das Amtsgericht München hat eine Anklage gegen den Fußballprofi Jerome Boateng vom FC Bayern München wegen Körperverletzung in Teilen zugelassen. Allerdings ist noch unklar, wie schwer die Juristen die Vorwürfe bewerten.

„Es geht um zwei Tatkomplexe: Einmal soll geschlagen worden sein, im anderen Tatkomplex soll mit Gegenständen geworfen worden sein“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft München I am Montag. „Wir legen dem Herrn Boateng zur Last, dass er zwei Fälle der Körperverletzung, in einem Fall eine einfache, im anderen Fall eine gefährliche, zum Nachteil einer ehemaligen Lebensgefährtin begangen haben soll.“ Zuvor hatten mehrere Medien über die Entscheidung des Gerichts berichtet.