Innenverteidiger des FC Bayern München: Jerome Boateng denkt über Wechsel ins Ausland nach

Berlin Weltmeister Jerome Boateng kokettiert weiter mit einem vorzeitigen Abschied vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München. "Das Ausland ist immer interessant. Man hat nicht viele Chancen“, sagte er.

"Ich bin jetzt in einem anderen Alter als damals bei Manchester City und jetzt an dem Punkt, an dem man nochmal darüber nachdenkt", ergänzte Boateng: "Es ist natürlich sehr schwer von Bayern wegzugehen. Das wäre auch keine Entscheidung gegen Bayern, ich fühle mich seit Jahren sehr wohl in München."