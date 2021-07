Überraschung im TV : Ex-Bayern-Torwart bei „The Masked Singer“ enttarnt

Berlin Überraschte Gesichter bei der spanischen Ausgabe von „The Masked Singer“: In einem der Kostüme steckte ein ehemalige Torhüter des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München. Die Szene im Video.

Pepe Reina, früherer Ersatztorwart von Fußball-Rekordmeister Bayern München, ist bei der spanischen Version der TV-Show "The Masked Singer" enttarnt worden. Der 38-Jährige, der sich als Pinguin verkleidet hatte, war am Mittwoch aus der Sendung ausgeschieden.

Zuvor hatte Reina den Song "Hola, mi amor" des Sängers Junco gesungen. Bei "The Masked Singer" treten Prominente in Verkleidungen in einem Gesangswettbewerb gegeneinander an.