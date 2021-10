„Lassen Sie sich impfen!“ : Seehofer appelliert wegen Impfung an Joshua Kimmich

Seehofer appelliert wegen Impfung an Joshua Kimmich

München Joshua Kimmich hatte am vergangenen Wochenende für Wirbel gesorgt, nachdem er zugegeben hatte, sich noch nicht hat impfen zu lassen. Nun appellierte Ex-Bundesinnenminister Horst Seehofer an den Bayer-Profi.

Der CSU-Politiker Horst Seehofer hat in der aktuellen Impfdebatte an Fußballprofi Joshua Kimmich appelliert, seine Bedenken aufzugeben und als Vorbild voranzugehen. „Überlegen Sie es sich noch einmal und lassen Sie sich impfen!“, sagte der geschäftsführende Bundesinnenminister am Mittwoch im TV-Sender Bild.