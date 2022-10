Nach Hoeneß-Entgleisung : Die Katar-Ausflüchte des FC Bayern sind peinlich

Meinung Düsseldorf Bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München stand die Werbepartnerschaft mit Qatar Airways erneut im Vordergrund. Ehrenpräsident Uli Hoeneß beschimpft Katar-Kritiker Michael Ott. Das ist der Diskussion unwürdig. Der FC Bayern betreibt mit seiner Rechtfertigungslinie Augenwischerei.

Hoeneß, aber auch Bayern-Vorstand Oliver Kahn und Präsident Herbert Hainer vertreten wie der Fußball-Weltverband Fifa die Ansicht, die Zusammenarbeit mache den Dialog mit dem Emirat möglich und führe zu Verbesserungen der Lebensbedingungen für die Menschen in Katar. Wer das wirklich glaubt, hat das Prinzip, mit dem Staaten wie Katar agieren, immer noch nicht verstanden. Dass sich die Arbeitsbedingungen dort in den vergangenen Jahren leicht verbessert haben, trifft in gewissem Rahmen zu. Doch ist dieser so eng gesteckt, sind die Fortschritte so minimal, dass Gastarbeiter immer noch um ihr Gehalt und vor allem Leben bangen, Homosexuellen Strafen drohen und Frauen unterdrückt werden. Der Großteil der Menschen in dem Wüstenstaat profitiert von den kleinen Fortschritten nicht. Schon gar nicht in dem Rahmen, in dem der FC Bayern vom Vermögen der Herrscher profitiert.