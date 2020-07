Toniebox zu gewinnen : Thomas Müller im Miniaturformat

Tonie Thomas Müller auf der Tonie-Box. Foto: tonies.de

Düsseldorf Er ist Fußball-Weltmeister und hat auch mit dem FC Bayern München so ziemlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Nun setzt er seinen Siegeszug auch in den Kinderzimmern der Republik fort. In einer speziellen Version der Toniebox. Sie können drei Exemplare gewinnen.

Thomas Müller hat in seiner Fußballerkarriere viel erreicht. Nun stürmt er auch die Kinderzimmer. Auf dem Audiosystem des Düsseldorfer Unternehmens Tonie wurde ihm ein fiktionales Hörspiel gewidmet – inspiriert vom Werdegang des Weltklasse-Spielers mit einiges Extras.

Thomas Müller hat es geschafft: Erst ergattert er einen Platz beim FC Bayern München und dann sogar in der deutschen Nationalmannschaft. Das Tonie-Hörspiel, gesprochen von Julian Greis und Thomas Müller selbst, erzählt in verschiedenen Episoden und Interviews von der Erfolgsgeschichte, den ersten Jahren des Kickers und seinem heutigen Leben als Fußball-Profi.

Foto: AP/Martin Meissner 10 Bilder Bayern München feiert den Geister-Meistertitel

„Mein Weg zum Traumverein“ heißt der erste Teil, der von den Karriereanfängen des Ausnahme-Sportlers erzählt. Alles beginnt in seinem Heimatverein, dem TSV Pähl. Hier schießt der junge Sportler ein Tor nach dem anderen. Da wundert es nicht, dass während eines großen Turniers ein Talentspäher auf den jungen Fußballer aufmerksam wird. Mit „Mein Weg in die Startelf“ lauschen Kinder dem zweiten Teil des Hörspiels. Endlich wird sein Traum war: Er kickt für seinen Traumverein aus München. Anfangs sitzt er bei Spielen allerdings nur auf der Ersatzbank. „Niemals aufgeben!“ lautet die Devise seines Mannschaftskameraden Martin und genau das nimmt sich Thomas vor und spielt sich so in die Startelf und in die Herzen der Fans.

Das Gewinnspiel Die Sonderedition der Tonie-Box kann schon bald auch bei Ihnen stehen. Wir verlosen drei Geräte inklusive Tonies. Wer unter 01379 88 67 11 (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) anruft, kann gewinnen. Oder SMS mit dem Kennwort „rp10“, Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS)!