Gerüchte um Abgang FC Bayern ohne Müller für Kahn nicht denkbar

Offensichtlich spielte Müller am Mittwoch damit auf die Berichte an, wonach er an einen Abschied vom FC Bayern im Sommer denke. Nach 23 Jahren soll die einmalige Geschichte von unerschütterlicher Vereinsliebe enden? Ein FC Bayern ohne die Ikone Thomas Müller? Das wäre fast so unvorstellbar wie ein FC Bayern ohne Uli Hoeneß oder Franz Beckenbauer!