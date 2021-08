Unser aufrichtiges Beileid!🙏🏻 Wir wünschen der Familie von Gerd Müller und all unseren Freunden beim @FCBayern viel Kraft!



Gerd Müller war ein Idol für so viele Fußballer. Aber nicht nur seine unzähligen Tore bleiben in Erinnerung. Ein ganz Großer unseres Sports. https://t.co/riOORilwcq