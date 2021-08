Sein erster Trainer bei den Bayern, Zlatko Cajkovski, war allerdings anfangs wenig angetan und nannte den Angreifer wegen seiner Figur "kleines, dickes Müller". In seiner ersten Saison für die Bayern erzielte Müller in der Regionalliga Süd in 26 Partien 33 Tore. In der Aufstiegsrunde schoss Müller die Bayern mit sechs Toren in die Bundesliga.