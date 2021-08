Gerd Müller ist gestorben : Trauer um den größten Torjäger aller Zeiten

München Gerd Müller wurde Weltmeister, deutscher Meister und Europapokalsieger. Für viele war er der wichtigste Spieler in der Geschichte von Bayern München. Im Alter von 75 Jahren ist er gestorben. Ein Nachruf.

Es war schon lange still um ihn geworden. Nur zu seinen Geburtstagen tauchte Gerd Müllers Name in der Öffentlichkeit auf, zuletzt im vergangenen November. Dann wurde der größte deutsche Torjäger aller Zeiten noch einmal gefeiert, die Erinnerung an seine Treffer füllten Zeitungsseiten, Porträts zeigten Szenen aus seiner Karriere. Niemand weiß, wie viel er davon noch mitbekam. Denn der Schleier der Demenz hatte sich über sein Leben gelegt. Am Sonntag ist Gerd Müller gestorben, er wurde 75 Jahre alt.

Nicht nur Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer erinnerte an einen „feinen Menschen“. Das tun alle, die ihm begegnet sind. Gerd Müller war nicht nur ein herausragender Fußballer, seine zurückhaltende liebenswürdige Art beeindruckten selbst Konkurrenten. „Der beste Mensch, den man sich vorstellen kann“, sagte Jupp Heynckes, der sich als Mönchengladbacher Stürmer mit dem Bayern Müller in den 1970er Jahren bemerkenswerte Zweikämpfe um die Torjägerkrone lieferte. Meistens war Müller der Gewinner.

Mit seinen Toren prägte er eine der besten Zeiten des deutschen Fußballs, er schoss die Nationalmannschaft und Bayern München zu den größten Titeln. „Ohne ihn“, erklärte sein langjähriger Mitspieler Franz Beckenbauer, „würden wir uns noch heute an der Säbener Straße in einer Holzhütte umziehen.“ Der Weg zum Weltklub begann für Bayern München mit Müller, einem stämmigen, ja knubbligen Stürmer aus dem schwäbischen Nördlingen.

Sogar sein Trainer beäugte argwöhnisch, was ihm da Mitte der 1960er Jahre in die Mannschaft gebracht wurde. „Was soll ich mit einem Gewichtheber?“, fragte Zlatko „Tschik“ Cajkovski. Dieser Kerl mit dem niedrigen Körperschwerpunkt und den geradezu riesigen Oberschenkeln entsprach tatsächlich nicht unbedingt dem Idealbild eines Fußballstürmers.

Cajkovski ignorierte den neuen Mann zunächst. Erst ein Machtwort des Präsidenten Wilhelm Neudecker brachte Müller ins Team. Er dankte für die Beförderung mit Toren am Fließband. Und auch Cajkovski dachte um, Tore und Siege sichern schließlich das Ansehen aller Beteiligten. Er nannte ihn liebevoll „kleines, dickes Müller“, obwohl der Torjäger eigentlich weder das eine noch das andere war.

Seine Tore machten aus Gerd Müller bald eine Marke. Er war in der Eigenvermarktung zwar nie so erfolgreich wie sein Wegbegleiter Beckenbauer, aber zu Beginn des Profifußballs fielen doch einige ordentliche Werbeverträge für den Stürmer ab.

Er traf ins Tor wie kaum ein anderer vorher und nachher auf dem Planeten. Und Hainers Ansicht, Müller sei „der beste Stürmer aller Zeiten“, wird von vielen Experten geteilt. Dennoch stehen in den Ranglisten andere Namen. Für manche gehört Alfredo di Stefano aus den goldenen Real-Madrid-Zeiten der 1950er und 1960er Jahre nach ganz oben, für andere Pelé, der mit Brasilien dreimal Weltmeister wurde oder Diego Maradona, das argentinische Genie, für wieder andere Franz Beckenbauer, der deutsche Erfinder des Liberospiels oder Lionel Messi, der argentinische Zauberzwerg. Oder Johan Cruyff, ohne den der Fußball in Holland und Spanien nicht denkbar ist. Gerd Müller taucht in solchen Listen nie an der Spitze auf. Dabei hat er die Welt um eine Torquote bereichert, an der sich seine Nachfolger Jahrzehnte vergeblich abarbeiten. In 62 Länderspielen schoss er 67 Tore, in 427 Bundesligaspielen 365, in 77 Europapokalspielen 69. In der Bundesligasaison 1971/72 traf er 40-mal. Erst im Jahr seines Todes hat ihn Robert Lewandowski um einen Treffer übertroffen. Die martialische Sprache der zeitgenössischen Sportberichterstatter fand den Begriff „Bomber der Nation“.

Mit Superlativen hatte er es selbst nicht so, und eine selbstverliebte Plaudertasche war er auch nicht. Bezeichnend ist seine Auskunft auf die immer wiederkehrende Frage nach dem Geheimnis seiner Torgefährlichkeit. „Des kannst“, stellte Müller fest, „oder des kannst nicht.“

Er konnte es. Müller schoss seine Tore im Liegen, im Sitzen, im Rutschen, mit dem rechten Bein, dem linken Bein, dem Knie, dem Bauch, dem Kopf, dem Po. Er sparte kein Körperteil aus, der ästhetische Wert eines Treffers war ihm gleich. Rein musste der Ball, das war der Inhalt seines Spiels, das er im Strafraum betrieb als Ende der Verwertungskette, die bei den Bayern und in der Nationalmannschaft bei Torwart Sepp Maier begann und von Beckenbauer und den Mittelfeldkollegen fortgesetzt wurde.

Ein Renner war Müller nie, seine längsten Sprints zog er im Torjubel an, und seine läuferischen Werte würden die heutigen Statistik-Freaks in stille Verzweiflung stürzen. Aber er verfügte über die große Fähigkeit, immer dort zur Stelle zu sein, wo es bald gefährlich sein würde. Seine große Klasse offenbarte sich in ganz kurzen Reaktionszeiten, einer hohen Wendigkeit in engen Räumen und einem fantastischen Wissen darum, wo das Tor steht.

Weil seine Treffer selten ungeheuer spektakulär waren, haben ihm böse Menschen ein nicht so ausgeprägtes Verhältnis zum Ball bescheinigt. Die sollten sich noch mal zwei Tore aus dem Finale im Landesmeister-Pokal (dem Vorgänger der Champions League) von 1974 anschauen. Beim ersten, dem Treffer zum 2:0 gegen Atlético Madrid, nahm Müller den Ball volley nahe der Grundlinie und beförderte ihn krachend ins Netz - so ähnlich wie Marco van Basten 14 Jahre später im EM-Finale der Niederlande gegen Russland. Beim zweiten, dem 3:0, lupfte er den Ball ansatzlos und mit viel Gefühl von der Strafraumgrenze ins Tor - so wie es nur seinemMitspieler Beckenbauer zugetraut wurde.

Das waren wichtige Tor, das wichtigste erzielte Müller allerdings für die Nationalmannschaft - das zum 2:1-Endstand im Finale der Weltmeisterschaft 1974 gegen Holland in München.

So richtig vergoldet hat er seine Erfolge nicht. In der Münchner Gehaltshierarchie stand er deutlich hinter Beckenbauer. Und anders als der große Libero wurde er bei einem Abstecher in die US-Liga nicht glücklich. Heimweh und Flugangst führten schleichend in die Alkoholabhängigkeit. „Ich habe mir alles kaputt gemacht“, klagte Müller. Seine alten Kollegen Uli Hoeneß und Beckenbauer holten ihn Mitte der 1980er Jahre tatsächlich aus dem Sumpf. In den 1990ern begann er eine bescheidene Tätigkeit als Trainer-Assistent bei den Bayern. Es wurde seine glücklichste Zeit. Sie war frei vom Erfolgsdruck und von öffentlicher Beachtung. Müller war den ganzen Tag auf dem Trainingsgelände, hier fühlte er sich wohl und zu Hause.

Nach vielen guten Jahren waren die Anzeichen der Krankheit nicht mehr zu übersehen. Die Öffentlichkeit aber erfuhr erst 2015 davon. Es zeugt von der Achtung für den großen Stürmer und feinen Menschen, dass die sonst so aufgeregte Münchner Medienszene still blieb, bis die Bayern und Müllers Familie die traurige Wahrheit bekannt machten.