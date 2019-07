Gedenken an Holocaust : FC Bayern eröffnet Sonderausstellung in L.A.

Los Angeles Rekordmeister FC Bayern München hat vor dem ersten sportlichen Test der Saison außerhalb des Fußballplatzes einen viel wichtigeren Termin wahrgenommen.

Eine Delegation des FC Bayern München hat beim ersten offiziellen Termin während der USA-Reise die Sonderausstellung „Kurt Landauer“ im LA Museum of the Holocaust eröffnet. An der Zeremonie in Los Angeles nahmen am Dienstag neben hochrangigen Mitgliedern der jüdischen Gemeinde auch zwei Holocaust-Überlebende teil, darunter der 92 Jahre alte Joshua Kaufman.